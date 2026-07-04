В результате ДТП «Нива» перевернулась через капот, и это попало на видео

В Костроме на видео попало ДТП, в котором авто перевернулось через капот

Водитель, управляя автомобилем Nissan X-Trail на регулируемом перекрестке, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем Lada Niva. Об этом сообщило УМВД России по Костромской области в мессенджере Max.

В результате ДТП водитель российского внедорожника получил травмы. На кадрах, снятых уличной камерой наблюдения, видно, что Lada Niva в момент столкновения перевернулась через капот, а затем упала на левый бок.

До этого в центре Москвы машина скорой помощи перевернулась после ДТП.

ДТП произошло на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара. Очевидцы заявили, что машину скорой не пропустили на перекрестке — после столкновения она опрокинулась.

Ранее в Краснодаре водительницы подрались в очереди на АЗС.