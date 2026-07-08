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Автомобили

Власти Казахстана ограничили пересечение границы для «бензиновых туристов» из России

Премьер-министр Казахстана поручил пресечь «серый» вывоз топлива в Россию
Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти Казахстана ужесточили контроль на границе, чтобы пресечь массовый вывоз топлива из страны, сообщает newtimes.kz.

Новые правила, о которых заявил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, вводят жесткие ограничения для автомобилистов. Поводом стал резкий скачок потребления горючего в приграничных с Россией областях — Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской. Как пояснил премьер-министр Олжас Бектенов, жители соседних регионов России массово ездили в Казахстан за более дешевым бензином, что создавало угрозу дефицита. Теперь на одной машине можно пересечь границу только раз в сутки.

Пограничники пропускают лишь топливо в штатном баке — попытка провезти даже одну 20-литровую канистру грозит требованием вылить бензин или оставить его на территории республики. Особое внимание — машинам с дополнительными баками, их поиском занимаются МВД, пограничники, таможня и Агентство по финмониторингу. Для рядовых водителей это означает, что съездить за дешевым топливом по-прежнему можно, но экономия ограничится лишь объемом собственного бака. Также стоит помнить, что на местных небрендовых АЗС иногда продают некачественное горючее, которое может навредить двигателю.

Ранее сообщалось, что в Орловской области вводят новый порядок продажи топлива.

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