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Уральские экстремалы устроили гонки на диване, теперь их ищет ГИБДД

В Екатеринбурге мужчины приделали диван к крыше машины и прокатились

В Екатеринбурге двое мужчин на диване, прикрепленном к крыше машины, прокатились по улицам города. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru

«Уральцы прокатились с ветерком на диване, закрепленном на багажнике легковушки. Как видно, ехали с комфортом. Правда непристегнутыми», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели этот инцидент на видео. На кадрах заметно, как двое мужчин сидят на диване, стоящем на крыше машины, и приветствуют пассажиров автомобилей.

В ГИБДД такой поступок оценили крайне негативно. В ведомстве напомнили, что единственное разрешенное место для пассажиров — это салон автомобиля, и пообещали найти правонарушителей. Сейчас полицейские проводят проверку, а нарушителям грозит административное наказание.

До этого стало известно, что в июле Госавтоинспекция планирует провести проверку на дорогах страны. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось, что весь город в шоке от последних секунд жизни пассажиров Lada, попавших на видео.

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