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В ГИБДД объявили о массовых проверках водителей по всей стране

Госавтоинспекция объявила массовый рейд по пьяным водителям по всей стране
ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции России проводят в первые выходные июля 2026 года массовые и сплошные проверки на дорогах страны. О рейдах объявили региональные управления ведомства. Особое внимание будет уделено поиску водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

Автоинспекторы с 3 по 5 июля проводят профилактические мероприятия в Тверской, Архангельской, Ульяновской, Тюменской областях и других регионах России.

ГИБДД призывает граждан не оставаться равнодушными и звонить в полицию, если они заметили на дороге неадекватного водителя. Нахождение за рулем в состоянии опьянения критически снижает скорость реакции и концентрацию внимания, что напрямую увеличивает риск аварий. За первое подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа 45 тыс. рублей и лишения прав на срок от 18 до 24 месяцев. При выявлении повторного факта пьяного вождения ответственность ужесточается, вплоть до возбуждения уголовного дела.

До этого стало известно, что в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД.

Отмечается, что изменения были внесены ранее и начали действовать 18 июля. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года придется заплатить десять тысяч рублей, а также лишиться прав на четыре — шесть месяцев.

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