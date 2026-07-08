Появились первые кадры: машину с людьми разорвало на части в жестком ДТП в Башкирии

В Башкирии на видео сняли разорванную на части Lada после ДТП

В Башкирии машину с людьми разорвало на части в серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«На 37 км от Уфы жигули попал в ДТП, и от нее осталось пол машины», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что в результате столкновения автомобиль буквально разорвало на две части. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. О пострадавших в ДТП не сообщается.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.