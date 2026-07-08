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Вахтовый автомобиль перевернулся на Чукотке, несколько человек в больнице

МЧС: 10 человек попали в больницу после аварии на трассе в Чукотке
МЧС Чукотского АО

В Чукотском автономном округе опрокинулся вахтовый автомобиль, в результате чего десять человек были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

По данным ведомства, авария произошла на 10-м километре автодороги в районе города Билибино Билибинского муниципального района. Водитель вахтового автомобиля не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось.

В момент ДТП в салоне находились 14 человек. Десятерых пострадавших доставили в Билибинскую районную больницу с травмами легкой и средней степени тяжести. В МЧС уточнили, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Еще четырех человек после осмотра врачами отпустили на амбулаторное лечение.

До этого в Динском районе Краснодарского края утром произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В результате массовой аварии пострадали водители Chevrolet и Kia.

Ранее в Башкирии произошло серьезное ДТП с участием фуры и двух легковушек.

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