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Автомобили

Фура расплющила автомобили на главной туристической трассе под Краснодаром

В Краснодарском крае массовое ДТП заблокировало движение на трассе М-4
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В Динском районе Краснодарского края утром произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Краснодар и край».

По данным канала, 35-летний водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Chevrolet. От удара легковушку отбросило на Hyundai, который после столкновения наехал на металлическое ограждение и опору линии электропередачи. КамАЗ, не остановившись после первого столкновения, продолжил движение и совершил столкновение еще с двумя машинами — Kia и ГАЗ.

В результате массовой аварии пострадали водители Chevrolet и Kia. Им оказывается медицинская помощь. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Башкирии произошло серьезное ДТП с участием фуры и двух легковушек. В аварии есть пострадавшие.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на трассе Волгоград — Астрахань.

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