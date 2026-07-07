Российские автодилеры оказались не готовы к ажиотажному спросу на электрокары

Дилеры и производители электромобилей оказались не готовы к повышенному спросу на электрокары на фоне проблем с топливом. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

В июне на российский учет встало всего 748 новых легковых электромобилей, что на 22% меньше, чем в июне прошлого года. За 6 месяцев продано 4606 электрокаров, что соответствует 0,8% рынка, уточняет автоэксперт.

До этого москвич изобрел «солнечный» автомобиль, чтобы решить проблему с бензином.

Самодельный транспорт ближе к мопеду — именно так его классифицируют Правила дорожного движения. Максимальная скорость новинки не превышает 50 км/ч, что вполне достаточно для городских маршрутов. В солнечную погоду запас хода может достигать 400 км в день.

Ранее россиянам начали предлагать кроссовер Changan за 2,4 млн рублей.