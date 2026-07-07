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«Это уже не первый подобный случай»: незнакомец на моноколесе шлепнул девушку по ягодицам

В Мурино мужчина на моноколесе ударил девушку по ягодицам и скрылся
Соцсети

В Мурино неизвестный на моноколесе, проезжая мимо девушки, хлопнул ее по ягодицам. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, девушка Настя возвращалась с тренировки, когда сзади к ней приблизился мужчина в характерной для моноколесников амуниции и шлеме, хлопнул её по ягодицам и уехал. Далее он показал жест рукой, в котором позитивно оценил физическую форму девушки. Через несколько минут она догнала нападавшего и успела его сфотографировать.

Как утверждается в публикации, это не первый подобный случай для спортсменки. Год назад она уже становилась жертвой другого извращенца в том же районе — тогда мужчина даже позировал ей для фото. Но при появлении полиции он стал вести себя сдержаннее.

На этот раз Настя намерена обратиться в правоохранительные органы с имеющимися фотографиями, так как ей удалось связаться с другими пострадавшими в похожих инцидентах.

В полиции Мурино пока не комментировали инцидент.

Ранее мужчина схватил девушку за ягодицы в Уфе и скрылся.

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