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Раскрыты новые детали о разбившемся во Вьетнаме российском путешественнике

Baza: врачи отключили от ИВЛ путешественника, разбившегося во Вьетнаме
Telegram-канал «Baza»

Российский путешественник, пострадавший в аварии во Вьетнаме, не выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 50-летнего Алексея Заводовского отключили от аппарата искусственной вентиляции легких после того, как врачи констатировали отсутствие мозговой активности. Тело россиянина кремируют, после чего прах отправят во Владивосток — на родину мужчины.

До этого стало известно, что Алексей Заводовский путешествовал по Азии на мотоцикле в течение последних трех лет. В первых числах июля на перекрестке во Вьетнаме байкер попытался избежать столкновения с велосипедистом. Резко маневрируя, Алексей потерял контроль над мотоциклом, машина опрокинулась, а мужчина упал на асфальт, получив сильный удар по голове.

Пострадавшего экстренно госпитализировали тяжелой черепно-мозговой травмой, размозжением мозговой ткани и внутричерепным кровоизлиянием. Врачи незамедлительно провели нейрохирургическое вмешательство, однако пациент так и не пришел в сознание.

Родственники пытались собрать средства на транспортировку путешественника в Россию для продолжения лечения, однако спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что россиянка едва не потеряла возможность ходить из-за лихорадки денге во Вьетнаме.

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