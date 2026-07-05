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Общество

Россиянка едва не потеряла возможность ходить из-за лихорадки денге во Вьетнаме

SHOT: россиянка попала в больницу с лихорадкой денге во Вьетнаме
Telegram-канал «SHOT»

Россиянку госпитализировали с лихорадкой денге во время отдыха во Вьетнаме. В стране зафиксирован рост заболеваемости инфекцией в 2,5 раза, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 35-летняя жительница Краснодара Валентина отдыхала в Дананге. Сначала у нее появилась боль в горле, однако спустя несколько дней состояние ухудшилось: возникли сильная ломота в теле, головная боль, озноб и температура до 39 градусов. Первые анализы на вирусные инфекции оказались отрицательными, поэтому врачи отпустили пациентку домой, назначив жаропонижающие препараты и витамины.

Ночью самочувствие туристки резко ухудшилось: у нее появились сильные боли в мышцах и суставах, слезотечение и снизилось артериальное давление. На шестой день женщина уже не могла самостоятельно передвигаться и вернулась в больницу, где ее доставили в отделение на инвалидном кресле. После дополнительных анализов медики диагностировали лихорадку денге. Россиянка также рассказала, что одним из необычных симптомов заболевания стала боль в груди. Позже ее состояние осложнилось началом менструации, поскольку при денге снижается уровень тромбоцитов, что повышает риск кровотечений. В настоящее время женщина находится под наблюдением врачей.

Большинство случаев лихорадки денге во Вьетнаме традиционно приходится на южные провинции и крупные города, а пик заболеваемости обычно совпадает с сезоном дождей. Однако в этом году, по данным Минздрава Вьетнама, рост числа заболевших начался раньше обычного. За первые пять месяцев 2026 года в стране зарегистрировали более 50 тыс. случаев денге — примерно в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Власти предупреждают, что вспышки инфекции становятся все менее предсказуемыми.

Ранее в Роспотребнадзоре раскрыли количество зафиксированных в России случаев лихорадки денге.

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