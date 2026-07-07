Россиянам начали предлагать кроссовер Changan за 2,4 млн рублей

Motor: кроссовер Changan Qiyuan Q05 можно будет купить за 2,4 млн рублей

В Россию по каналам параллельного импорта начали поступать кроссоверы Changan Qiyuan Q05. Это чистый электрокар, оборудованный электромотором мощностью 163 л.с., чья 30-минутная отдача составляет 80 л.с., сообщает журнал Motor.

В топовой версии кроссовер оснащается тяговым аккумулятором ёмкостью 51,9 кВт∙ч, с которым паспортный запас хода составляет 506 км, уточняет издание. В богатой комплектации Ultra+ стоимость новинки равна 2,4 млн рублей.

До этого стало известно, что Great Wall локализует производство коробок передач и деталей двигателя в России.

По словам представителя компании Дениса Стадникова, в 2027 году компания планирует освоить в России литье корпусных деталей для коробки передач и металлоемких деталей двигателя. Это следующий этап углубления локализации производства автомобилей Haval на заводе в Тульской области.

Ранее водитель залил бензин в пакет на АЗС в Новосибирске.