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Водитель залил бензин в пакет на АЗС в Новосибирске

В Новосибирске водитель залил бензин в пакет и попал на видео
Telegram-канал Mash Siberia

В Новосибирске мужчина заправляя свой автомобиль, залил бензин еще и в пакет. Видео опубликовал Telegram-канал «Mash Siberia».

Судя по кадрам, мужчина поставил пакет на асфальт, взял заправочный пистолет и начал лить в него бензин. О том, сколько литров топлива было залито в емкость, не сообщается.

До этого стало известно, что россияне начали искать способы приготовление бензина в домашних условиях. Это доказывает статистика запросов в интернете.

Кроме того, в Telegram появились каналы с накрученными подписчиками и фейковыми отзывами, где предлагают «очень качественное» топливо из Германии. Мошенники утверждают, что якобы ввозят в Россию бензин премиум-класса из Европы и продают его по принципу «закладки» — как запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что в Яндексе в разы выросло количество запросов на тему «как слить бензин».

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