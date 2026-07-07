Байкер сам снял на видео свой кульбит в жестком ДТП

В Иркутске мотоциклист попал в аварию и снял это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Краш-тест иркутского мотоциклиста от первого лица», – говорится в публикации.

На видео, которое снял мужчина заметно, как он сильно разгоняется и падает с транспорта: байкер несколько раз проворачивается на дороге, а его мотоцикл отбрасывает в сторону. Далее заметно, как пострадавший встает и подходит к транспорту, в этот момент к нему подбегают очевидцы и предлагают свою помощь, но мужчина отказывается.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.