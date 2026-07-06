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Общество

Ребенок впал в кому после купания в пруду

В Саратовской области ребенок попал в реанимацию после купания в пруду
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Саратовской области мужчина спас из воды несовершеннолетнего, мальчик доставлен в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание «Версия-Саратов».

Инцидент произошел в СНТ «Восход- 2000», подросток купался в пруду, и предположительно начал тонуть. Мальчика спас очевидец, бригадой скорой помощи пострадавший был доставлен в больницу. Несовершеннолетний подключен к аппарату жизнеобеспечения, он впал в кому. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Дагестане 12-летний подросток спас двух детей, которых едва не унесло в море. Двое детей, купавшихся в море, попали в сильное течение, их родственники не могли помочь из-за расстояния. 12-летний мальчик, отдыхавший на пляже, бросился в воду, подхватил обоих малышей и удерживал их до прибытия спасателей.

Ранее в Иркутской области ребенка унесло течением во время сплава.

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