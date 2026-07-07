Видео: кроссовер сбил дорожный знак, едва не наехав на пешеходов, и поехал дальше

Во Владимире кроссовер при развороте сбил дорожный знак и поехал дальше

Во Владимире водитель кроссовера не справился с управлением при выполнении разворота и наехал на стоящий на тротуаре столб с дорожными знаками и пешеходным светофором. Видео, как это произошло, опубликовал VK-паблик «Подслушано во Владимире».

На кадрах ролика видно, что автомобиль во время маневра поначалу ехал на пешеходов, ожидающих зеленого сигнала светофора, но ситуация пошла по другому сценарию, благодаря чему никто из людей не пострадал. Не выходя из машины, автомобилист сдал назад и поехал дальше.

В Госавтоинспекции Владимирской области «Газете.Ru» сообщили, что намерены идентифицировать водителя, чтобы привлечь его к административной ответственности.

До этого водитель залил бензин в пакет на АЗС в Новосибирске.

Мужчина поставил пакет на асфальт, взял заправочный пистолет и начал лить в него бензин. О том, сколько литров топлива было залито в емкость, не сообщается.

Ранее ряженый «сержант» хотел обманом заправиться в Забайкалье.