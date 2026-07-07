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Ряженый «сержант» хотел обманом заправиться в Забайкалье

В Забайкалье мужчина в костюме полицейского хотел заправиться без очереди

Житель Краснокаменска переоделся в полицейскую форму и отправился на АЗС, чтобы заправить автомобиль без очереди. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на одной из заправок города. Молодой человек подошел к кассе и, ссылаясь на служебное положение, потребовал привилегированного обслуживания. Однако сотрудники АЗС не оценили аргументов лже-полицейского и вызвали настоящих правоохранителей.

Прибывшие полицейские задержали 21-летнего нарушителя. В ходе разбирательства выяснилось, что форму он приобрел через Интернет и никакого отношения к органам внутренних дел молодой человек не имел.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье о незаконном ношении форменной одежды сотрудника полиции (ст. 17.12 КоАП РФ). Согласно законодательству, за такое правонарушение предусмотрен штраф до 1,5 тыс. рублей. Заправиться молодому человек не удалось.

Ранее сообщалось, что школьница подожгла заправку в Подмосковье.

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