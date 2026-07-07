Mercedes-Benz G-Класс влетел в КамАЗ на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы Mercedes-Benz G-Класс перевернулся в ДТП с КамАЗом

Люксовый автомобиль Mercedes-Benz G-Класс столкнулся с КамАЗом на юго-востоке Москвы. Об это сообщил Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«В результате ДТП есть утечка топлива, пострадал водитель Mercedes — у мужчины сломана рука», — сообщил корреспондент РЕН ТВ Игорь Борзов.

По данным канала, Mercedes получил серьезные повреждения. На видео заметно, что у него пробито лобовое стекло, разбит передний бамбер, а по дороге разбросаны автомобильные детали.

В настоящий момент причины и обстоятельства ДТП выясняются.

До этого в Иркутской области на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошло серьёзное ДТП с участием школьного автобуса. По данным, 38-летний водитель за рулём микроавтобуса «Toyota Town Ace Noah» столкнулся со школьным автобусом «ГАЗ Next», который двигался в попутном направлении. После удара обе машины съехали с проезжей части и опрокинулись.

Ранее стало известно, что мужчина разбил лобовое стекло, чтобы спасти детей. Раскрыты новые детали ДТП в Красноярске.