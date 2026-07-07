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Автомобили

В Усолье-Сибирском семь человек пострадали в массовом ДТП

В Усолье-Сибирском в ДТП пострадали семь человек

В Иркутской области сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту серьезной аварии на перекрестке. Об этом сообщила Госавтоинспекция Иркутской области.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota CorollaTouring совершил столкновение с Toyota Corolla Premium». Первую иномарку от удара отбросило на стоящий перед светофором автомобиль Kia Rio», — отмечается в публикации.

Госпитализировали обоих водителей, а также пятерых пассажиров. В их числе дети 4, 10 и 11 лет. Степень тяжести полученных травм в настоящий момент уточняется.

По данным канала, полицейские изучают запись видеорегистратора и опрашивают свидетелей инцидента для установления точной причины случившегося.

До этого в Краснодарском крае Lada и Toyota попали в фатальное ДТП. Этот инцидент попал на видео. Камера зафиксировала, как автомобиль выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию.

Ранее сообщалось о столкновении праворульного автомобиля и автобуса с иркутскими школьниками, есть пострадавшие.

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