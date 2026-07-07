В Приморье мигранты захватили автостоянку

Во Владивостоке мигранты заняли общую автостоянку и устроили нелегальную платную парковку. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Жители одного из домов во Владивостоке пожаловались на конфликт с владельцами автостоянки, которая работает незаконно, пишут местные СМИ. Утверждается, что парковкой управляют граждане Узбекистана, а ее сотрудники запрещают местным автомобилистам оставлять машины возле косогора, хотя эта территория не относится к стоянке. По словам жителей, работники объясняют свои требования тем, что припаркованные рядом автомобили якобы мешают им зарабатывать», – говорится в публикации.

Представитель местной общественной организации сообщил, что активисты устанавливают обстоятельства и уже работают на месте. Выяснилось, что услугами стоянки пользуются мигранты, а парковка является платной — стоимость составляет 150 рублей в сутки. При этом, как пишут СМИ со ссылкой на жителей, на стоянке не выдают чеки, отсутствует кассовый аппарат и нет информации об организации-операторе. Граждане призывают компетентные органы проверить законность работы мигрантов и в случае нарушений принять меры.

Ранее в Госдуме предложили установить общероссийский лимит бесплатной парковки.