В Госдуме предложили установить общероссийский лимит бесплатной парковки

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили сделать бесплатными первые 20 минут стоянки на всех платных парковках общего пользования в России. Обращение с этой идеей направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы указали на то, что действующие правила и сроки бесплатной стоянки на платных парковках различаются в зависимости от региона: часто люфт составляет 5 минут, но где-то он меньше, а штрафы за просрочку без оплаты могут быть ощутимыми. Парламентарии считают, что необходим единый федеральный стандарт.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления федерального минимального стандарта, предусматривающего право всех водителей бесплатно пользоваться платной парковкой общего пользования в течение первых 20 минут», — говорится в обращении «Новых людей».

Авторы инициативы уверены, что предложенное ими нововведение снизит число штрафов за короткие остановки на платных стоянках, уменьшит социальную напряженность и сделает городскую инфраструктуру удобнее.

Ранее эксперт заявил о неизбежном расширении зон платных парковок в городах России.