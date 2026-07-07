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Баку вызвал посла России после атаки дрона на заправку SOCAR в Украине

Послу РФ в Азербайджане вручили ноту протеста из-за прилета дрона на заправку SOCAR

Послу России в Азербайджане вручили ноту протеста из-за прилета дрона на заправку SOCAR на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал».

«Посла РФ Михаила Евдокимова вызвали в МИД <...>. Во время встречи азербайджанские дипломаты ущемились и выразили ему «резкий протест» в связи с тем, что вечером 5 июля автозаправочная станция SOCAR в Николаевской области <...> Украины подверглась атаке дрона», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как дрон взрывается на АЗС, заправка воспламеняется, а клубы дыма поднимаются в воздух. Известно, что SOCAR является государственной нефтяной компанией Азербайджана, которая активно работает на Украине.

До этого россиянам рассказали, когда закончатся очереди на АЗС. По оценкам аналитиков, полное устранение дефицита возможно при одновременном выполнении трех условий: завершение ремонтов на поврежденных заводах, снижение ажиотажного спроса и стабилизация логистики. Наиболее оптимистичный сценарий предполагает постепенное выравнивание к концу июля — началу августа.

Ранее в МИД РФ раскрыли подробности о вызове посла Швеции Юханнессон.

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