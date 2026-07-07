В России установлен рекорд по росту цен на ремонт автомобилей

В России стоимость авторемонта за 6 месяцев 2026 года в среднем выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сети автосервисов Fit Service.

«Средний чек по ремонту и обслуживанию автомобилей по итогам 6 месяцев 2026 года составил 13 тыс. рублей — на 11% больше, чем в первом полугодии 2025 года. При этом совокупное количество машинозаездов за период не изменилось. Это значит, автовладельцы обслуживают автомобили так же часто, как год назад, но структура расходов внутри визита меняется. В первом полугодии 2026 года доля услуг в чеке выросла на 19% год к году, тогда как затраты на автозапчасти увеличились всего на 9%», — рассказали в компании.

Рост цен на автозапчасти в зависимости от категорий по итогам периода составил в среднем 15–20%. Расходники для ТО и мелкого ремонта прибавили 9–15% (лидеры подорожаний — техжидкости), а редкие детали, электроника и кузовные элементы подорожали на 15–25%, отметили в организации.

Как заявила директор компании Татьяна Овчинникова, средний чек растет из-за удорожания деталей, работ и изменения структуры заказов. В 2026 году выросла доля сложных ремонтов — клиенты реже откладывают работы по подвеске и тормозам, вкладываясь в продление ресурса машин.

Она добавила, что дополнительно на себестоимость влияют усложнившаяся логистика, валютные колебания, рост налоговой и административной нагрузки. В результате итоговая сумма отражает одновременный рост трудоемкости, стоимости ключевых комплектующих и управленческих издержек.

Ранее были названы китайские автокомпании с самыми долгими поставками автозапчастей в РФ.