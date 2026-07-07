Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

В России установлен рекорд по росту цен на ремонт автомобилей

Fit Service: в РФ рекордно вырос средний чек за ремонт автомобиля
Shutterstock/Gorodenkoff

В России стоимость авторемонта за 6 месяцев 2026 года в среднем выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сети автосервисов Fit Service.

«Средний чек по ремонту и обслуживанию автомобилей по итогам 6 месяцев 2026 года составил 13 тыс. рублей — на 11% больше, чем в первом полугодии 2025 года. При этом совокупное количество машинозаездов за период не изменилось. Это значит, автовладельцы обслуживают автомобили так же часто, как год назад, но структура расходов внутри визита меняется. В первом полугодии 2026 года доля услуг в чеке выросла на 19% год к году, тогда как затраты на автозапчасти увеличились всего на 9%», — рассказали в компании.

Рост цен на автозапчасти в зависимости от категорий по итогам периода составил в среднем 15–20%. Расходники для ТО и мелкого ремонта прибавили 9–15% (лидеры подорожаний — техжидкости), а редкие детали, электроника и кузовные элементы подорожали на 15–25%, отметили в организации.

Как заявила директор компании Татьяна Овчинникова, средний чек растет из-за удорожания деталей, работ и изменения структуры заказов. В 2026 году выросла доля сложных ремонтов — клиенты реже откладывают работы по подвеске и тормозам, вкладываясь в продление ресурса машин.

Она добавила, что дополнительно на себестоимость влияют усложнившаяся логистика, валютные колебания, рост налоговой и административной нагрузки. В результате итоговая сумма отражает одновременный рост трудоемкости, стоимости ключевых комплектующих и управленческих издержек.

Ранее были названы китайские автокомпании с самыми долгими поставками автозапчастей в РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 7 июля. Пенсии без справок, новые лимиты для ареста имущества и отмена домашки для первоклассников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!