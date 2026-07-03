Названы китайские автокомпании с самыми долгими поставками автозапчастей в РФ

Главные сложности с запчастями в России сегодня связаны с китайскими брендами параллельного импорта, где ожидание деталей может достигать нескольких месяцев. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказали в пресс-службе сети автосервисов Fit Service.

«Для массовых китайских брендов (Chery, Haval, Geely и др.) по ходовым позициям сейчас, как правило, все закрывается в разумные сроки. Дефицит носит точечный характер — главным образом по крупным кузовным деталям и редким узлам», — отметили в компании.

Основные сложности с запчастями возникают у брендов параллельного импорта, таких как Changan, Zeekr, FAW, BYD, BAW и некоторых моделей Dongfeng. Ожидание кузовных деталей, оптики, электронных блоков или элементов салона может растягиваться на срок от одного до пяти месяцев. Причина не только в сложной логистике, но и в отсутствии полноценных каталогов и отлаженной складской программы под конкретные модели.

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