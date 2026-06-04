Автовладельцев предупредили о спорах по выплатам ОСАГО

Конституционный суд ограничил ответственность страховщиков по ОСАГО установленным законом лимитом в 400 тыс. рублей. Это значит, что взыскивать со страховой компании деньги сверх этой суммы за ремонт автомобиля неправомерно, рассказала «Газете.Ru» руководитель дирекции по урегулированию убытков и правового сопровождения СК «Двадцать первый век» Екатерина Голубева. Она предрекла споры автовладельцев со страховщиками по ОСАГО.

По ее словам, практика, при которой суды взыскивали со страховщиков доплаты сверх лимита ОСАГО, стала серьезной нагрузкой для рынка. Теперь в закон должны внести соответствующие поправки.

«Требования судов взимать плату в пользу пострадавших в ДТП сверх лимита за стоимость ремонта стали серьезной угрозой для финансовой стабильности страховщиков», — сказала Голубева.

Она привела данные ЦБ, согласно которым объем превышения выплат по ОСАГО рос последние три года. В 2023 году он составлял 1,1 млрд рублей, в 2024 году — 1,9 млрд рублей, а в 2025 году уже достиг 4,9 млрд рублей. По словам эксперта, такое масштабирование проблемы давило на страховую отрасль.

Поводом для обращения в Конституционный суд стало дело, где рыночная стоимость ремонта составила 580 868 рублей. Пострадавший требовал от страховой компании не только лимитные 400 тыс. рублей, но и еще 180 688 рублей сверху.

«Впрочем, есть ряд случаев, когда претензии доплат и вовсе превышали 3 млн рублей. Но КС установил, что практики, когда на компанию возлагается ответственность за ремонт сверх лимита, являются нарушением баланса прав участников страховых правоотношений. При этом решение КС не означает, что споры между автовладельцами и страховщиками прекратятся. Главная проблема остается прежней: стоимость запчастей и работ в методиках оценки часто отличается от реальных цен в автосервисах», — отметила Голубева.

По ее словам, справочники РСА и методика ЦБ могут давать оценки ниже рыночных тарифов, и из-за этого стоимость нормо-часа и деталей на бумаге заметно расходится с тем, что автовладелец видит в сервисе.

Эксперт предупредила, что если нижестоящие суды не будут внимательно проверять экспертизы и соблюдение процедур, конфликт вокруг выплат по ОСАГО может обостриться снова.

Ранее страховщик выплатил россиянину миллионы из-за дефицита одной детали для его машины.