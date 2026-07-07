Юрист рассказал, какое наказание ждет жильца за хранение электросамоката в подъезде

За хранение электросамокатов, велосипедов и скутеров в подъезде может грозить штраф. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.

«За хранение и подзарядку электросамокатов в подъезде, электроскутеров и велосипедов наказания нет. Но есть правила МЧС России по противопожарной охране в части хранения вещей на путях эвакуации — это у нас лестничные площадки, коридоры и в подъезде», — сообщил адвокат.

Юрист уточнил, что за нарушение правил противопожарной безопасности, связанное с хранением электросамокатов, велосипедов или скутеров на путях эвакуации (лестничных клетках, коридорах и в подъездах), гражданина могут привлечь к административной ответственности по статье 20.4 КоАП РФ. Штраф за такое нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

До этого Воропаев рассказал, что в 2026 году при возвращении прав после лишения необходимо сдать экзамен на знание ПДД.

Ранее водителям рассказали, что им грозит за просроченный техосмотр в 2026 году.