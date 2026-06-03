Видео: реанимобиль с медиками попал в серьезное ДТП, когда спешил к человеку

В городе Октябрьске Башкирии автомобиль с медиками попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Машина скорой протаранила светофор, когда мчалась на вызов в Октябрьском. Авария случилась на проспекте Ленина. Пострадал только водитель бригады, на месте работают спасатели», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как реанимобиль врезается в светофор. На место ДТП прибыли спасатели.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине. Прибывшие медики увезли пешехода в больницу. также известно, что правоохранителям удалось задержать злоумышлеников.

Ранее люди разбились в фатальном ДТП в Ленобласти.