Последние секунды жизни водителя Lada, разбившегося в лобовом ДТП, попали на камеру

В Сочи последние секунды перед фатальным ДТП попали на камеру

На Краснополянском шоссе Краснодарского края Lada и Toyota попали в фатальное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«На кадрах видно, как неустановленный автомобиль выезжает на встречную полосу для обгона. Судя по записи, водитель не успевает вовремя завершить маневр. В этот момент навстречу по своей полосе двигался тот самый «ВАЗ-2114», – говорится в публикации.

Далее заметно, как, пытаясь избежать столкновения, водитель Lada смещается вправо к обочине, теряет управление и врезается в иномарку на встречной полосе. Через несколько секунд очевидцы останавливают свои автомобили и бегут к месту ДТП. По данным канала, 34-летний водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали троих пострадавших из Toyota.

До этого в Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, при этом в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам.

Ранее стало известно о массовом ДТП с участием байкеров, попавшем на видео.