Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Автомобили

Кульбит байкеров в момент массового ДТП сняли на видео

В Уфе на видео попало, как байкеры опрокинулись в аварии

В Уфе столкнулись четыре автомобиля и мотоцикл. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Массовое ДТП случилось на улице Комарова. На записи видно, как Mitsubishi на скорости врезался в стоящий перед светофором Volkswagen. Последняя иномарка от удара влетела в Lada Vesta, потом выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Skoda. Мотоциклист, ехавший в сторону ДТП, попыталась избежать столкновения, но не вышло», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкеры влетают в Volkswagen, от удара люди подлетают в воздух и падают на проезжую часть. На записи также заметно, как после столкновения люди выходят из иномарок и направляются к водителю мотоцикла и его пассажирке. В ГИБДД сообщили, что в результате произошедшего девушка, которая ехала на мотоцикле, получила травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавшую. В каком состоянии уфимка сейчас, не сообщается.

Ранее последние секунды перед жестким ДТП, в котором разбился водитель, попали на камеру.

 
Теперь вы знаете
Понты действительно дороже денег. 5 парадоксов экономики
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!