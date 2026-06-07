Кульбит байкеров в момент массового ДТП сняли на видео

В Уфе на видео попало, как байкеры опрокинулись в аварии

В Уфе столкнулись четыре автомобиля и мотоцикл. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Массовое ДТП случилось на улице Комарова. На записи видно, как Mitsubishi на скорости врезался в стоящий перед светофором Volkswagen. Последняя иномарка от удара влетела в Lada Vesta, потом выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Skoda. Мотоциклист, ехавший в сторону ДТП, попыталась избежать столкновения, но не вышло», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкеры влетают в Volkswagen, от удара люди подлетают в воздух и падают на проезжую часть. На записи также заметно, как после столкновения люди выходят из иномарок и направляются к водителю мотоцикла и его пассажирке. В ГИБДД сообщили, что в результате произошедшего девушка, которая ехала на мотоцикле, получила травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавшую. В каком состоянии уфимка сейчас, не сообщается.

Ранее последние секунды перед жестким ДТП, в котором разбился водитель, попали на камеру.