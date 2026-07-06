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В Белгородской области мотоциклистам запретили ездить по ночам

В Белгородской области официально запретили ночную езду на мототранспорте
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Власти Белгородской области ввели запрет на использование мототранспорта в ночное время. Об этом стало известно из соответствующего документа, опубликованного на официальном сайте регионального правительства.

«Ограничить с 0:00 часов 6 июля 2026 года на территории Белгородской области передвижение (использование) следующих транспортных средств: трициклов, квадрациклов, мопедов, питбайков, мотороллеров, мотоциклов в период с 22:00 до 6:00 часов», — говорится в постановлении.

Министерству общественных коммуникаций региона поручили обеспечить информирование жителей о введенном запрете через средства массовой информации. Контроль за исполнением постановления возложен на временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Белгородской области Евгения Воробьева.

До этого подобную меру ограничения ввели и для жителей Крыма. С 20:00 до 06:00 запрещено использовать мотоциклы, мопеды, питбайки, квадроциклы и мотороллеры. Ограничение вводится для обеспечения безопасности и охраны стратегических объектов региона.

Ранее сообщалось, что в Крыму начали действовать ограничения на движение мототехники ночью.

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