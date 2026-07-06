Peugeot 5008 стал доступен в РФ

В России стартовали продажи Peugeot 5008 от 3 млн рублей

В России начались продажи Peugeot 5008. Об этом сообщает «Российская газета».

«Один из столичных автосалонов сообщил о старте продаж французского кроссовера Peugeot 5008. Автомобиль 2026 года выпуска предлагается в двух вариантах окраса кузова - черном и белом, и оснащен безальтернативной силовой установкой, позволяющей сэкономить на утильсборе», – говорится в публикации.

Габариты автомобиля: длина — 4670 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1655 мм, дорожный просвет — 236 мм. Силовая установка Peugeot 5008 представлена 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с., который сочетается с 8-диапазонной автоматической трансмиссией Aisin. Автомобиль имеет только передний привод.

В оснащение входят светодиодная оптика, кондиционер, датчики парковки спереди и сзади, подогрев передних кресел, бесключевой доступ, круиз-контроль и рейлинги на крыше. Салон рассчитан на пять мест. По данным Quto.ru, цена начинается от 2,95 млн рублей, а срок поставки составляет 60–70 дней.

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