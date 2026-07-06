Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

Peugeot 5008 стал доступен в РФ

В России стартовали продажи Peugeot 5008 от 3 млн рублей
Peugeot

В России начались продажи Peugeot 5008. Об этом сообщает «Российская газета».

«Один из столичных автосалонов сообщил о старте продаж французского кроссовера Peugeot 5008. Автомобиль 2026 года выпуска предлагается в двух вариантах окраса кузова - черном и белом, и оснащен безальтернативной силовой установкой, позволяющей сэкономить на утильсборе», – говорится в публикации.

Габариты автомобиля: длина — 4670 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1655 мм, дорожный просвет — 236 мм. Силовая установка Peugeot 5008 представлена 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с., который сочетается с 8-диапазонной автоматической трансмиссией Aisin. Автомобиль имеет только передний привод.

В оснащение входят светодиодная оптика, кондиционер, датчики парковки спереди и сзади, подогрев передних кресел, бесключевой доступ, круиз-контроль и рейлинги на крыше. Салон рассчитан на пять мест. По данным Quto.ru, цена начинается от 2,95 млн рублей, а срок поставки составляет 60–70 дней.

Ранее стало известно, что в России открыли предзаказы на новый кроссовер GAC S9.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!