«Замечен дикий зверь»: в российском регионе хищник поселился возле дороги

В Томской области на видео сняли медведя, который поселился возле дороги

В Томской области медведь поселился рядом с проезжей частью. Об этом сообщает «Регион-70 Томск».

«В километре от населенного пункта замечен дикий зверь — местные уже ласково прозвали его Мишкой, но призывают не терять бдительности. Специалисты рекомендуют не оставлять пищевые отходы вблизи жилья и ни в коем случае не пытаться приблизиться к животному ради фото». – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, что медведь сидит в траве возле дороги, при этом проезжающие машины не пугают хищника.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Ранее коза приехала в багажнике на московскую заправку и попала на видео.