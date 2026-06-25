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Видео: ребенок поджег заправку в Подмосковье

В Подмосковье мошенники заставили ребенка поджечь АЗС
МВД России

В Подольске мошенники запугали шестиклассника и заставили поджечь колонку на заправке. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Возгорание произошло днем на одной из подольских АЗС. В результате происшествия выгорела топливораздаточная колонка. Обошлось без пострадавших», – говорится в публикации.

По данным МВД, подросток познакомился в мессенджере с девушкой и во время переписки отправил ей свою геолокацию для встречи. Позже с ним связался неизвестный мужчина, который заявил, что эти данные якобы могут быть использованы ВСУ для нанесения ударов.

Используя угрозы и психологическое давление, злоумышленники принудили несовершеннолетнего к совершению противоправных действий. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

До этого в городе Старый Оскол Белгородской области взорвался автомобиль. Очевидец снял момент взрыва на видео.

Ранее последние секунды жизни байкера попали на видео.

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