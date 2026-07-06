ФАС возбудила дело против операторов независимых АЗС в Подмосковье

ФАС возбудила уголовное дело против шести операторов независимых АЗС из-за одновременного повышения цен на топливо. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным ведомства, компании «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл» и «Элегант», а также один индивидуальный предприниматель синхронно увеличили розничную стоимость бензина и дизеля. В ФАС усматривают в этом признаки возможного нарушения антимонопольного законодательства», – говорится в публикации.

Аналогичные нарушения регулятор выявляет и в других регионах. Так, в Саратовской области сети АЗС «Торэко» вынесли предупреждение после повышения цен на бензин АИ‑92 и АИ‑95. В Оренбургской области, в свою очередь, возбуждено дело по подозрению в ценовом сговоре на дизельное топливо.

До этого на Юбилейном микрорайоне Краснодара женщины подрались якобы из-за бензина. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что драка двух водительниц происходит в очереди на АЗС. Одна автомобилистка пинает ногами другую девушку. Далее заметно, как подошедший мужчина разнимает нарушительниц.

Ранее ФАС взяла под контроль ситуацию с ценами на топливо в Калужской области.