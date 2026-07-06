В Калининграде задержали пьяного водителя, который сбил на тротуаре женщину с детьми

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного водителя, сбившего на тротуаре женщину с двумя детьми. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

В ведомстве пояснили, что находившийся за рулем автомобиля Merсedes 36-летний мужчина задержан и, скорее всего, будет помещен в изолятор временного содержания (ИВС).

5 июля сообщалось, что ДТП произошло около 17:40 (18:40 мск) на Заводской улице в Прибрежном микрорайоне. Нетрезвый водитель не справился с управлением и выехал на тротуар. В этот момент там находилась женщина с двумя детьми. Ее трехлетний сын не выжил. Мать и годовалая девочка госпитализированы.

Стало известно, что после случившегося женщина была в шоке и отказывалась ехать в больницу. С ней работали психологи и медики.

В региональном минздраве рассказали, что девочка в момент ДТП была в коляске. Сейчас она находится в коме на аппарате ИВЛ . У ее матери ушибы и травма головы, она в стабильном состоянии.

Ранее инструктор по вождению переехал 16-летнего ученика.