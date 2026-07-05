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«Он схватил меня за шею, начал душить»: в Казани таксист напал на школьника

В Казани таксист душил школьника на переходе
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В Казани таксист напал на подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Со слов очевидцев, 15-летний парень с великом стоял на зебре — там же хотел проехать автомобилист. Когда понял, что пацан не уступит, — начал его оскорблять и замахиваться. Увидев, что ребенок фоткает номер машины, схватил его за горло, стал душить и после швырнул на асфальт», – говорится в публикации.

По данным канала, в конфликт вмешались прохожие, которые вызвали полицию и скорую. По их словам, школьник получил травмы: у него гематомы, ушибы и сотрясение мозга.

До этого в Санкт-Петербурге пассажир автобуса избил пенсионера со слуховым аппаратом. Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина выходит из транспорта и начинает избивать человека. По словам прохожих, пенсионер потерял сознание и лишился слухового аппарата. По предварительной информации, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с травмой лица. Полицейские арестовали нарушителя.

Ранее сообщалось, что велосипедистку сдуло на обочину от проехавшей мимо фуры.

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