На Дальнем Востоке поезд протаранил автомобиль на переезде

В Хабаровском крае на регулируемом переезде железнодорожных путей грузовой поезд врезался в автомобиль. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ЧП произошло на перегоне между станциями Дальневосточной железной дороги «Пиль» и «Мавринский». Следователи выяснили, что автомобиль был брошен на железнодорожном переезде водителем «в связи с технической неисправностью». Пострадавших в результате столкновения нет.

В связи с инцидентом ведомство устанавливает обстоятельства случившегося и проводит процессуальную проверку на предмет возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ). По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело.

По указанной статье в случае причинения крупного ущерба предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, ограничения свободы на срок до четырех лет, принудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до полугода или лишения свободы на срок до двух лет. Кроме того, в случае признания виновным нарушителя могут лишить права управления транспортным средством на несколько лет.

Ранее поезд протаранил всмятку пассажирский микроавтобус во Владимирской области.