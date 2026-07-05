Видео: пьяный мигрант сделал кувырок и сбежал от гаишников после стрельбы

В Ленобласти пьяный мигрант попал под обстрел во время погони

В Ленинградской области пьяный мигрант спровоцировал погоню и попал под обстрел гаишников. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал».

«Ранее судимые абу-бандиты в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали погоню и стрельбу по колесам. После чего оказали сопротивление при задержании и разбежались как крысы. Пришлось ловить», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как в момент задержания мужчина делает кувырок и после убегает, при этом сотрудник ГИБДД быстро садится в машину и продолжает погоню.

Как сообщили в МВД, задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности. У инспекторов возникли подозрения, что мужчина находится в состоянии опьянения — на это указывали его поведение и запах. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. На нарушителя составили пять административных протоколов.

До этого на Юбилейном микрорайоне Краснодара женщины подрались якобы из-за бензина.

Ранее сообщалось, что гаишники выстрелили в голову школьнику.