Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Автомобили

Московских водителей предупредили об ухудшении погоды

Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательнее из-за ухудшения погоды
Агентство «Москва»

В Москву возвращается непогода. Синоптики прогнозируют до конца дня 4 июля ливни с грозами и сильный ветер. В такую погоду водителям стоит быть особенно внимательными за рулем, предупреждает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Автомобилистов призывают проверить исправность дворников и убедиться, что в бачке омывателя есть жидкость, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Еще одна рекомендация — быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходам перед переходом дороги рекомендуется убедитесь, что водитель заметил человека и успевает остановиться, а в темное время суток — использовать световозвращающие элементы.

До этого сообщалось, что в Москве 4 июля перекроют несколько улиц в разных районах города.

На время проведения велогонки «Столица и Московского ночного велофестиваля будут закрыты для движения на нескольких улицах в ЦАО, ЗАО и СЗАО. Также на участках временных ограничений будет запрещена парковка.

Ранее десятилетний мальчик на квадроцикле не выжил после наезда Toyota с пьяным водителем.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!