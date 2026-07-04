Московских водителей предупредили об ухудшении погоды

В Москву возвращается непогода. Синоптики прогнозируют до конца дня 4 июля ливни с грозами и сильный ветер. В такую погоду водителям стоит быть особенно внимательными за рулем, предупреждает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Автомобилистов призывают проверить исправность дворников и убедиться, что в бачке омывателя есть жидкость, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Еще одна рекомендация — быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходам перед переходом дороги рекомендуется убедитесь, что водитель заметил человека и успевает остановиться, а в темное время суток — использовать световозвращающие элементы.

До этого сообщалось, что в Москве 4 июля перекроют несколько улиц в разных районах города.

На время проведения велогонки «Столица и Московского ночного велофестиваля будут закрыты для движения на нескольких улицах в ЦАО, ЗАО и СЗАО. Также на участках временных ограничений будет запрещена парковка.

Ранее десятилетний мальчик на квадроцикле не выжил после наезда Toyota с пьяным водителем.