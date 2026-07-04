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Жителя Германии лишили прав за то, что тот включил дворники

Немецких водителей начали штрафовать за использование экранов во время движения
Infiniti

Жителя ФРГ наказали за использование экрана на центральной консоли автомобиля для регулировки стеклоочистителей, что стало причиной аварии. Он был оштрафован на 200 евро (17 тыс. рублей) и лишен водительских прав на один месяц, сообщает издание Focus.

Как постановил суд, даже стационарно установленные дисплеи могут использоваться во время движения только при определенных условиях. Причина использования тачскрина не имеет значения, а решающим фактором является лишь потенциальное отвлечение внимания. Это решение было подтверждено Высшим региональным судом.

Управлять климатической системой при помощи сенсорного экрана во время движения разрешено, но только если водитель сохраняет контроль над ситуацией на дороге.

До этого НАМИ возродил проект маленького турбомотора из проекта «Кортеж».

Институт НАМИ покажет на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге новейший 4-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания НАМИ-414320. Мотор предназначен для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.

В описании проекта указаны некоторые характеристики. Двигатель имеет рабочий объем 2,2 л., мощность 299 л.с. и крутящий момент 420 Нм.

Ранее казахстанцы получили возможность купить новый Kia Cerato за 1,5 млн рублей.

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