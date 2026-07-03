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Казахстанцы получили возможность купить новый Kia Cerato за 1,5 млн рублей

Motor: в Казахстане стоимость нового Kia Cerato снизилась до 1,5 млн рублей
Kia

Казахстанский офис Kia снизил цены на седан Kia Cerato. Теперь приобрести модель можно по цене от 9 млн тенге (1,5 млн рублей). Об этом сообщает журнал Motor.

За 9 млн тенге (1,5 млн рублей) предлагается модификация со 128-сильным 1,6-литровым мотором и автоматической коробкой передач. Акция касается нераспроданных автомобилей 2025 года выпуска, а вариант 2026 года обойдется на 1 млн тенге (160 тыс. рублей) дороже, уточняет издание.

До этого россиянам раскрыли реальные данные по разгону самого популярного на рынке кроссовера.

Эксперты издания «Авторевю» провели испытания нескольких популярных кроссоверов, включая обновленный Haval Jolion, который носит статус самой популярной иномарки на рынке РФ. В рамках тестов были проведены замеры времени разгона от 0 до 100 км/ч.

Модель выполняет спурт за 11,1 с до «сотни», а если стартовать с двух педалей, перед стартом одновременно выжав тормоз и газ, итоговый результат уменьшается до 9,9 с.

Ранее НАМИ возродил проект маленького турбомотора из проекта «Кортеж».

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