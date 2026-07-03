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«Весь город в шоке»: стало известно, что употреблял водитель Infinity перед фатальным ДТП

Водитель Infinity был пьян, когда устроил фатальное ДТП в Каменске-Уральском
Синарский районный суд Каменска-Уральского/«Вечерние ведомости»

Суд заключил под стражу водителя Infinity, который в пьяном состоянии устроил фатальное ДТП в Каменске-Уральском. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Суды Свердловской области».

«Трухину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ»», — утверждается в публикации.

В суде подтвердили, что в момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя заключили под стражу до 2 сентября 2026 года.

До этого водитель Infinity, разворачиваясь через встречную полосу, столкнулся с автомобилем Lada, в котором было 4 человека. Пассажиры и водитель легкового автомобиля не выжили.

Также появилось видео с места этой аварии. По кадрам видно, как Lada врезается в разворачивающийся автомобиль Infinity и вылетает с дороги. Так же заметно, как легковой автомобиль разлетается на детали.

Ранее сообщалось, что весь город в шоке от последних секунд жизни пассажиров Lada, попавших на видео

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