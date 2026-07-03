«Весь город в шоке»: стало известно, что употреблял водитель Infinity перед фатальным ДТП

Суд заключил под стражу водителя Infinity, который в пьяном состоянии устроил фатальное ДТП в Каменске-Уральском. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Суды Свердловской области».
«Трухину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ»», — утверждается в публикации.
В суде подтвердили, что в момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя заключили под стражу до 2 сентября 2026 года.
До этого водитель Infinity, разворачиваясь через встречную полосу, столкнулся с автомобилем Lada, в котором было 4 человека. Пассажиры и водитель легкового автомобиля не выжили.
Также появилось видео с места этой аварии. По кадрам видно, как Lada врезается в разворачивающийся автомобиль Infinity и вылетает с дороги. Так же заметно, как легковой автомобиль разлетается на детали.
Ранее сообщалось, что весь город в шоке от последних секунд жизни пассажиров Lada, попавших на видео