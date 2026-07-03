Электроника не помогла: тягач Tesla Semi раздавил стоящие на светофоре машины

В США тягач Tesla Semi на скорости влетел в стоящие на светофоре авто

Инцидент произошел в штате Невада, когда в машины, стоявшие на красный перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора, на высокой скорости врезался седельный тягач Tesla Semi с полуприцепом. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По информации издания, это первое серьезное ДТП с участием электрического грузовика американской марки. В результате аварии пострадали два легковых автомобиля. Двое пассажиров не выжили, а один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По какой причине могла не сработать система автоматического торможения перед препятствиями, не уточняется. Такой ассистент должен был предотвратить аварию или, как минимум, снизить тяжесть последствий.

До этого на видео попало, как таксист на большой скорости вылетел в толпу пешеходов. В Кирове 23-летний таксист на большой скорости выехал на тротуар с людьми. В момент ДТП в салоне такси находился еще один человек — 32-летняя пассажирка. Женщина получила травмы.

Ранее пенсионерка отдала мошенникам 1,6 млн рублей в пакете, чтобы спасти свой автомобиль.