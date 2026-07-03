На видео попало, как таксист на большой скорости вылетел в толпу пешеходов

В Кирове на камеру попало, как таксист на скорости вылетел в пешеходов

В Кирове 23-летний таксист на большой скорости выехал на тротуар с людьми. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

«Мужчина врезался в дорожный знак и едва не сбил пешехода с ребенком», — утверждается в публикации.

По данным канала, в момент ДТП в салоне такси находился еще один человек — 32-летняя пассажирка. Женщина получила травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавшую. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.

До этого на видео попал момент ДТП на МКАД в Москве. Грузовик «Газель» на большой скорости выехал на соседнюю полосу и сбил водителя, который остановился из-за поломки своего автомобиля.

Также появилось видео с места серьезной аварии в поселке Малое Исаково Калининградской области.

Ранее автомобиль такси повис на тросах в Красногорске и попал на видео