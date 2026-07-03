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«Не трогайте меня»: В Москве охранник АЗС напал на школьницу

В Москве школьница сняла на видео нападение охранника на АЗС

В Москве охранник на заправке напал девушку и пытался отобрать у нее камеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Конфликт начался в магазине, когда девушка ждала подругу у туалета. Она согласилась выйти на улицу, однако охранник последовал за ней и напал прямо во время стрима. Защищаясь, стримерша облила его энергетиком. Мужчина прекратил агрессию только после вмешательства прохожего», – говорится в публикации.

Девушка запечатлела инцидент на видео. На кадрах заметно, как мужчина нападает на школьницу со спины: он пытается отобрать камеру, при этом школьница просит не трогать ее.

До этого в Подмосковье на видео сняли, как бородачи устроили драку со стрельбой на дороге. Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин с ножами дерутся на парковке, затем нарушители выбегают на проезжую часть и громко кричат. На записи также слышно, как в момент конфликта раздаются несколько выстрелов.

Ранее плачущая россиянка сняла на камеру нападение водителя из-за очереди на заправку.

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