Плачущая россиянка сняла на камеру нападение водителя из-за очереди на заправку

В Подмосковье на видео попало, как водитель напал на женщину из-за очереди на АЗС

В городе Серпухове Московской области водитель напал на женщину из-за очереди на АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Водительница запечатлела происходящее на видео. На кадрах заметно, как злоумышленник подходит к автомобилю и спускает воздух из колес. По словам девушки, нарушитель также порезал все колеса, при этом россиянка утверждает, что она не выезжала вперед очереди, мужчине это показалось.

До этого в Ростовской области водитель не успел выбраться из горящего большегруза, попавшего в ДТП. 44-летний водитель Scania с прицепом столкнулся со встречным грузовиком. Обе машины сразу же загорелись. Водитель Scania успел выбраться, а другой — сгорел в грузовике. На кадрах с места происшествия видно, что один из попавших в аварию автомобилей перевозил шины. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. В областной ГИБДД уточнили, что ДТП произошло 28 июня примерно в 12:10 на 100-м километре автодороги «Шахты — Цимлянск» в Константиновском районе.

Ранее в Москве авария затруднила проезд по МСД.