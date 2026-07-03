Сочинцы начали вешать на лючки бензобака амбарные замки

В Сочи водитель повесил амбарный замок на лючок бензобака от слива топлива

Некоторые автовладельцы в Сочи начали устанавливать на свои машины бытовые замки. Видео опубликовал Telegram-канал «Типичный Сочи».

Судя по кадрам, владелец автомобиля Mercedes-Benz защитил лючок бензобака от открытия и слива топлива с помощью амбарного замка. О том, помогает ли такое решение в повседневной жизни, не сообщается.

До этого стало известно, что в Telegram появились каналы с накрученными подписчиками и фейковыми отзывами, где предлагают «очень качественное» топливо из Германии. Мошенники утверждают, что якобы ввозят в Россию бензин премиум-класса из Европы и продают его по принципу «закладки» — как запрещенные вещества.

Схема выглядит так: клиент переводит 6 тыс. рублей предоплаты, после чего получает координаты места с «секретным бензовозом» и кодовое слово. Это слово нужно назвать водителю фуры — после этого можно залить полный бак элитного горючего.

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