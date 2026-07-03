Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Автомобили

Сочинцы начали вешать на лючки бензобака амбарные замки

В Сочи водитель повесил амбарный замок на лючок бензобака от слива топлива
Telegram-канал ТИПИЧНЫЙ СОЧИ

Некоторые автовладельцы в Сочи начали устанавливать на свои машины бытовые замки. Видео опубликовал Telegram-канал «Типичный Сочи».

Судя по кадрам, владелец автомобиля Mercedes-Benz защитил лючок бензобака от открытия и слива топлива с помощью амбарного замка. О том, помогает ли такое решение в повседневной жизни, не сообщается.

До этого стало известно, что в Telegram появились каналы с накрученными подписчиками и фейковыми отзывами, где предлагают «очень качественное» топливо из Германии. Мошенники утверждают, что якобы ввозят в Россию бензин премиум-класса из Европы и продают его по принципу «закладки» — как запрещенные вещества.

Схема выглядит так: клиент переводит 6 тыс. рублей предоплаты, после чего получает координаты места с «секретным бензовозом» и кодовое слово. Это слово нужно назвать водителю фуры — после этого можно залить полный бак элитного горючего.

Ранее на видео попал владелец Toyota Camry, заливавший бензин в пакет на АЗС

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Холодильник не для всех. Как хранить лекарства в жару, чтобы не испортить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!