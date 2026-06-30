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Автомобили

На видео попал владелец Toyota Camry, заливавший бензин в пакет на АЗС

В Коломне владелец Toyota Camry залил бензин в пакет на АЗС и попал на видео

В подмосковном городе Коломна мужчина заправляя свой автомобиль Toyota Camry, залил бензин еще и в пакет. Видео опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

Судя по кадрам, мужчина поставил пакет на асфальт, взял заправочный пистолет и начал лить в него бензин. О том, сколько литров топлива было залито в емкость, не сообщается.

В комментариях к посту пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что автовладелец заливал бензин прямо в пакет, другие предполагают, что в нем находилась какая-то емкость, например, канистра. К однозначному выводу подписчики не пришли.

Исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян до этого рассказал «Газете.Ru», что многие россияне считают, что летом автомобиль расходует меньше топлива, чем зимой, однако высокая температура, пробки и работа кондиционера заметно увеличивают потребление топлива. Особенно это заметно в городском цикле. Резкие ускорения, перегруженный автомобиль и неправильное давление в шинах также повышают расход, предупредил эксперт.

Ранее сообщалось,что в Москве стоимость установки ГБО на автомобиль достигла исторического максимума.

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