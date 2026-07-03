Пьяная женщина показала тверк перед пассажирами автобуса и попала на камеру

В Екатеринбурге пьяная женщина с бутылкой пива станцевала тверк в автобусе перед мужчиной. Об этом сообщило издание «Е1.ru».

«Попала на четырех человек. Моей девушке попало в глаза. После того как она нас облила, я ее вывел на остановке «Психбольница»», — рассказал пострадавший.

Инцидент попал на видео. Мужчина сидел в автобусе вместе со своей девушкой, когда перед ним начала танцевать женщина в неадекватном состоянии. Он попросил ее успокоиться. В ответ на это нарушительница села на сидение напротив и кинула в него открытую бутылку пива.

Как отмечает издание, конфликт продлился 10 минут. Женщину вывели из автобуса.

До этого в Обнинске пассажир автобуса трогал женщин за интимные места. По показаниям свидетелей, пассажирки неоднократно делали устные замечания мужчине, после чего их требования переросли в крики. Несмотря на это, нарушитель продолжил свои провокационные действия.

Ранее пассажиры набросились на двух женщин из-за спора о месте в новосибирском автобусе.