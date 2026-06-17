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Автомобили

Кричали: обнинец трогал женщин в автобусе и попал на камеру

В Обнинске на видео сняли пассажира автобуса, который трогал

В городе Обнинск Калужской области пассажир автобуса трогал женщин за интимные места. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«По словам очевидцев, мужчина начал приставать к девушкам на задних сиденьях, отпускал в их адрес непристойные комментарии, пытался выхватить телефон из рук и, как утверждается, трогал одну из пассажирок за бедра», – говорится в публикации.

По словам очевидцев, девушки неоднократно просили мужчину прекратить, затем перешли к требованиям и крикам, однако он продолжал вести себя вызывающе и блокировал проход, не давая пассажиркам выйти из автобуса. В социальных сетях пользователи призывают придать инциденту огласку, чтобы подобное поведение не оставалось безнаказанным.

До этого в центре Петрозаводска мужчины устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, как водители ударяют друг друга на дороге, после чего переходят на тротуар. На записи также заметно, как нарушитель бьет левой боковой в челюсть оппоненту. После конфликта один из водителей уехал, второй – остался ждать полицию.

Ранее на видео сняли, как москвичи «энергично» тушили кроссовер в момент пожара на дороге.

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